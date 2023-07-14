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06:32, 14 июля 2023Наука и техника

Rocket Lab модифицировала ступень Electron для повторного использования

Компания Rocket Lab модифицировала ступень ракеты Electron для повторного использования

Фото: Business Wire / AP

Компания Rocket Lab модифицировала первую ступень ракеты Electron для повторного использования. Об этом сообщает SpaceNews.

По словам исполнительного директора Rocket Lab Питера Бека, улучшена водонепроницаемость первой ступени, которая после использования опускается на парашюте в воду, откуда ее вылавливает корабль. Также изменен способ подъема ступени на судно и облегчена конструкция парашюта.

Запуск ракеты с модифицированной первой ступенью должен состояться 14 июля с площадки, расположенной в Новой Зеландии.

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В июне компания Rocket Lab провела секретные испытания суборбитальной ракеты Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron (HASTE) в интересах Пентагона.

В марте издание сообщило, что американская компания Rocket Lab начнет вылавливать ракеты Electron из океана для восстановления и последующего повторного использования.

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    Иван Потапов
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