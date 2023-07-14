Кремль ответил на вопрос о статусе ЧВК в России

Пресс-секретарь Песков заявил, что в России рассмотрят вопрос о правовом статусе ЧВК

Вопрос о статусе частных военных компаний в России будет рассматриваться, но пока что ЧВК «Вагнер» как юрлицо «не существует и не существовала». Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его слова приводит ТАСС.

О том, что ЧВК «Вагнер» в России с правовой точки зрения не существует, поскольку нет соответствующего закона о такого рода организациях, ранее сообщил президент России Владимир Путин.