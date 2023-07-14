В ООН высказались о проходе судов в Черное море в рамках зерновой сделки

Офис Гутерриша: проход судов в Черное море в рамках зерновой сделки не осуществляется

Проход судов в Черное море в рамках зерновой сделки не осуществляется, заявил представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле уже более двух недель не выдавал разрешений на проход судов в Черное море. «Мы получили 29 заявок на участие в инициативе, но ни одно новое судно не получило разрешения войти в коридор с 27 июня», — высказался он.

Представитель офиса Гутерриша добавил, что регистрация судов будет возобновлена по возможности. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.

Как отмечал президент РФ Владимир Путин, зерновая сделка может быть продлена лишь в случае выполнения российской части соглашения. Он напомнил, что западные страны за все время действия черноморской инициативы не выполнили ни одного пункта из числа требований Москвы.