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03:55, 14 июля 2023Мир

Российский дипломат обвинила США и их союзников в срыве диалога с КНДР

Дипломат Евстигнеева: военная активность США и Южной Кореи отдаляет диалог с КНДР

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Наращивание военной активности США, Японии и Южной Кореи вокруг КНДР лишь отдаляет возможный диалог с Пхеньяном. На это указала на заседании Совета безопасности ООН зампостпреда России при организации Анна Евстигнеева, передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что военная активность Соединенных Штатов и союзников противоречит задаче деэскалации напряженности в регионе, особенно учитывая публично транслируемую позицию Пхеньяна. Дипломат заявила, что Совбез ООН не имеет права игнорировать этот фактор.

Ранее Анна Евстигнеева назвала провокационную военную активность США причиной новых ракетных пусков со стороны КНДР. Кроме того, она обратила внимание, что активность Вашингтона бьет как по его партнерам в регионе, так и по ситуации в Северо-Восточной Азии в целом.

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    Марина Совина
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