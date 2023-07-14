В Европе поспорили из-за замороженных активов России

Bloomberg: между Еврокомиссией и ЕЦБ возникли споры из-за замороженных активов РФ

Дискуссия вокруг использования замороженных активов России вызвала споры между Еврокомиссией и Европейским Центральным банком (ЕЦБ), сообщает со ссылкой на осведомленные источники агентство Bloomberg.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард предупредила, что сбор налога на сверхприбыль использования заблокированных активов может подорвать доверие к евро как мировой валюте и пошатнуть финансовую стабильность региона. В таком случае возникают намного большие риски, чем «несколько миллиардов евро». Поэтому такое решение нельзя принять без поддержки стран «Большой семерки» (G7), заявила она.

Тем не менее в Еврокомиссии собираются предложить разработанную инициативу до конца лета 2023 года. Представители Франции предлагают провести процесс в два этапа: сперва заморозить полученную сверхприбыль, а потом юридически обосновать ее использование.

В июне власти Евросоюза признали, что не могут легально конфисковать замороженные активы России. Вместо этого блок придумал альтернативный способ передать прибыль от российских средств для восстановления Украины. Лидеры стран Евросоюза предложили ввести налог на непредвиденную прибыль, полученную от заблокированных ценных бумаг российского ЦБ. Также они намерены обязать компании, получающие крупную прибыль от активов в России, переводить значительную сумму Евросоюзу, а после — Киеву.

В Еврокомиссии (ЕК) подсчитали точную сумму замороженных ЕС российских активов. По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, они составляют 207 миллиардов евро. В эту сумму также входят ценные бумаги Центробанка (ЦБ). Если в ЕС согласятся ввести налог на сверхприбыль от использования этих средств, европейские власти планируют получать до трех миллиардов евро на ежегодной основе.