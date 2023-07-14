У избранницы Роберта Де Ниро парализовало лицо после родов

У актрисы Тиффани Чен диагностировали паралич Белла

У актрисы Тиффани Чен после рождения первенца развился лицевой паралич. О серьезных проблемах со здоровьем она рассказала в ежедневном телевизионном шоу CBS Mornings.

45-летния избранница актера Роберта Де Ниро призналась, что почувствовала необычные симптомы, вернувшись домой после родов. По словам артистки, ее лицо и язык казались странными, ощущалось покалывание и онемение. «Все как будто стало проваливаться, как будто мое лицо плавилось», — пожаловалась Чен.

Актриса вспоминает, что постепенно ее состояние ухудшалось, через неделю лицо полностью парализовало. Она обратилась в больницу, где у нее диагностировали паралич Белла — поражение лицевого нерва. Обычно это состояние является временным и при своевременном лечении полностью излечимо.

Ранее сообщалось, что в мае у Тиффани Чан и 79-летнего Роберта Де Ниро родился ребенок. У актера это седьмой ребенок.