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19:06, 14 июля 2023Забота о себе

У избранницы Роберта Де Ниро парализовало лицо после родов

У актрисы Тиффани Чен диагностировали паралич Белла

Фото: Theo Wargo / Getty Images

У актрисы Тиффани Чен после рождения первенца развился лицевой паралич. О серьезных проблемах со здоровьем она рассказала в ежедневном телевизионном шоу CBS Mornings.

45-летния избранница актера Роберта Де Ниро призналась, что почувствовала необычные симптомы, вернувшись домой после родов. По словам артистки, ее лицо и язык казались странными, ощущалось покалывание и онемение. «Все как будто стало проваливаться, как будто мое лицо плавилось», — пожаловалась Чен.

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Актриса вспоминает, что постепенно ее состояние ухудшалось, через неделю лицо полностью парализовало. Она обратилась в больницу, где у нее диагностировали паралич Белла — поражение лицевого нерва. Обычно это состояние является временным и при своевременном лечении полностью излечимо.

Ранее сообщалось, что в мае у Тиффани Чан и 79-летнего Роберта Де Ниро родился ребенок. У актера это седьмой ребенок.

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    Екатерина Улитина
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