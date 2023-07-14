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20:09, 14 июля 2023Спорт

Валуев отреагировал на желание Усика стать президентом Украины

Валуев заявил, что вся власть Украины может состоять из боксеров при желании Джо Байдена

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев отреагировал на желание украинца Александра Усика стать президентом Украины. Его слова приводит Sport24.

Валуев заявил, что, если президент США Джо Байден захочет, то вся нынешняя власть Украины будет состоять из боксеров. «Звоните сонному Джо», — посчитал он.

14 июля Усик заявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины. Он рассказал, что вернется в первый тяжелый вес, еще раз станет абсолютным чемпионом и затем будет баллотироваться в президенты.

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO), Международной боксерской федерации (IBF) и WBA Super в супертяжелом весе.

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    Андрей Стрельцов
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