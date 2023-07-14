Украина получила беспилотники для обнаружения мин

Глава Минобороны Украины Резников: Дания передала Киеву 6 БПЛА для обнаружения мин

Министерство обороны Дании передало Киеву шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), предназначенных для обнаружения мин. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Twitter.

По словам министра, данный тип беспилотников предназначен для нетехнического обследования территорий, включая водное пространство, на предмет наличия взрывоопасных предметов.

Ранее российский боец рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью системы Starlink перестраивают связь на другие частоты для защиты беспилотников от противодронных средств.

12 июля министр обороны Норвегии сообщил, что страна передаст ВСУ тысячу беспилотников Black Hornet и зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS.

