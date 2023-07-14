Захарова обвинила Запад в спонсировании украинского ядерного терроризма

Представитель МИД России Захарова: Запад спонсирует ядерный терроризм Украины

Страны Запада спонсируют атаки Украины на российские ядерные объекты. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Народы натовских стран должны понимать, что их правительства спонсируют ядерный терроризм в исполнении киевского режима», — прокомментировала она падение украинского беспилотника на территории Курской АЭС в Курчатове.

В ночь на пятницу, 14 июля, украинские дроны также пытались атаковать военный аэродром Балтимор близ Воронежа. После того как их сбили системы противовоздушной обороны (ПВО), обломки устройств упали, в частности, в Воронежское водохранилище.