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12:41, 14 июля 2023Мир

Захарова обвинила Запад в спонсировании украинского ядерного терроризма

Представитель МИД России Захарова: Запад спонсирует ядерный терроризм Украины
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Страны Запада спонсируют атаки Украины на российские ядерные объекты. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Народы натовских стран должны понимать, что их правительства спонсируют ядерный терроризм в исполнении киевского режима», — прокомментировала она падение украинского беспилотника на территории Курской АЭС в Курчатове.

В ночь на пятницу, 14 июля, украинские дроны также пытались атаковать военный аэродром Балтимор близ Воронежа. После того как их сбили системы противовоздушной обороны (ПВО), обломки устройств упали, в частности, в Воронежское водохранилище.

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    Глеб Бажуткин
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