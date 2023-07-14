Захарова указала на невозможность военной помощи Киеву приблизить урегулирование

Захарова: военная помощь Украине не приблизит дипломатическое урегулирование конфликта

Россия категорически не приемлет логику Запада, что военная помощь Киеву приблизит дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. На невозможность военной поддержки способствовать решению украинского кризиса указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По мнению дипломата, ради достижения цели нанести «стратегическое поражение» России и сохранить свое доминирующее влияние на международной арене западные страны готовы всеми силами добиваться от «марионеточного режима Зеленского» продолжения «войны до последнего украинца».

Она добавила, что поставки вооружения не способны изменить хода специальной военной операции (СВО), цели и задачи которой будут непременно исполнены.

Ранее Захарова заявила, что в последнее время Москва наблюдает наибольшую активность иностранных частных военных компаний (ЧВК) в зоне проведения СВО. По ее словам, они активно предлагают свои услуги по подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории стран Восточной Европы.