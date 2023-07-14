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17:53, 14 июля 2023Мир

МИД России указал на активность иностранных ЧВК в зоне СВО

Захарова: Россия наблюдает наибольшую активность иностранных ЧВК в зоне проведения СВО

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

В последнее время Москва наблюдает наибольшую активность иностранных частных военных компаний (ЧВК) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что причастность, прежде всего, американских, британских и французских ЧВК к преступлениям украинских неонацистов ни у кого не вызывает сомнений. Она подчеркнула, что они активно предлагают свои услуги по подготовке бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории восточноевропейских стран.

«Иностранцам, воюющим на стороне киевского режима, а также прикрывающим их национальным правительствам хотелось бы напомнить, что западные наемники в зоне СВО – законные цели наших военных, которые они регулярно и успешно поражают», — заявила представитель российского дипломатического ведомства.

Ранее издание «Известия» со ссылкой на источники сообщило, что ЧВК из США, Франции, Великобритании присутствуют на Украине, занимаясь, в частности, консультированием украинских военных. По данным собеседников агентства, американские ЧВК Academi, Cubic и DynCorp, подготавливали иностранных наемников-«добровольцев».

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    Семен Александров
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