Стало известно о планах министра обороны Британии покинуть пост

Times заявила о планах министра обороны Британии Уоллеса покинуть пост осенью

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес изучает возможность покинуть должность во время перестановок в кабмине, запланированных на осень. Об этом пишет газета Times.

Издание уточняет, что Уоллес рассматривает планы оставить свою должность осенью после четырех лет пребывания на посту министра обороны. Газета также допустила, что министр может в целом уйти из политики. Несмотря на возможную отставку, Уоллес поддерживает премьер-министра страны Риши Сунака и его правительство.

В качестве кандидатов на пост главы Минобороны рассматриваются замглавы Минфина по экономическим вопросам Джон Глен, замглавы МВД по вопросам безопасности Том Тугендхат и замглавы МИД по вопросам Индо-Тихоокеанского региона Энн-Мари Тревельян.

Ранее Уоллес отметил, что Украине следует больше выражать благодарность за поставленное Западом оружие. «Знаете, мы не Amazon», — сказал он, добавив, что украинцы спешат с получением помощи. Позже он уточнил, что его заявление неправильно интерпретировали.

