Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:52, 15 июля 2023Бывший СССР

На Украине началась эвакуация из приграничного региона

Klymenko Time: на Украине началась эвакуация из Сумской области
СюжетНаселение России:
архивное фото

архивное фото. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

На Украине началась эвакуация жителей приграничной Сумской области. Об этом сообщил украинский новостной Telegram-канал Klymenko Time.

15 июля из Сум в Киев отправился первый бесплатный эвакуационный поезд, который будет курсировать ежедневно. На вокзале «Укрпочта» прибывшим выплачивается по три тысячи гривен для детей и людей с инвалидностью и по две тысячи гривен всем остальным.

По заявлению Киевской областной военной администрации (ОВА), все желающие будут размещены в модульном городке в Вышгородском районе.

Ранее глава Сумской ОВА Владимир Артюх заявил, что эвакуация жителей региона из пятикилометровой зоны вдоль границы с Россией будет носить добровольный характер. По его словам, у населения будет возможность самостоятельно принять решение о выезде и в случае отказа написать соответствующее заявление.

О подготовке эвакуации жителей приграничной зоны Сумской области стало известно 10 июля. Артюх объяснил, что такое решение было принято «после тщательного анализа оперативной обстановки в приграничье».

Что думаешь? Оцени!
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Кто готовил преступления по заказу СБУ?

    Нарколог развеял основные мифы о нюхательном и жевательном табаке

    Суд арестовал админа Telegram-канала «Кремлевская прачка»

    Российские военные поразили позиции ВСУ и взяли пленных на купянском направлении

    Сальдо сообщил о контроле Россией бо‌льшей части островов в дельте Днепра

    Симоньян прокомментировала предотвращение покушения на нее

    В Запорожской области заявили о напряженной ситуации в регионе

    Костомаров опубликовал фото с семьей

    48-летняя Яна Рудковская показала фигуру в купальнике

    Российские войска отразили две атаки ВСУ на одном из направлений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости