На Украине началась эвакуация из приграничного региона

Klymenko Time: на Украине началась эвакуация из Сумской области

На Украине началась эвакуация жителей приграничной Сумской области. Об этом сообщил украинский новостной Telegram-канал Klymenko Time.

15 июля из Сум в Киев отправился первый бесплатный эвакуационный поезд, который будет курсировать ежедневно. На вокзале «Укрпочта» прибывшим выплачивается по три тысячи гривен для детей и людей с инвалидностью и по две тысячи гривен всем остальным.

По заявлению Киевской областной военной администрации (ОВА), все желающие будут размещены в модульном городке в Вышгородском районе.

Ранее глава Сумской ОВА Владимир Артюх заявил, что эвакуация жителей региона из пятикилометровой зоны вдоль границы с Россией будет носить добровольный характер. По его словам, у населения будет возможность самостоятельно принять решение о выезде и в случае отказа написать соответствующее заявление.

О подготовке эвакуации жителей приграничной зоны Сумской области стало известно 10 июля. Артюх объяснил, что такое решение было принято «после тщательного анализа оперативной обстановки в приграничье».