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00:33, 15 июля 2023Наука и техника

Определена причина разрушения верхней ступени ракеты Vulcan Centaur

ULA: верхняя ступень Vulcan Centaur разрушилась из-за высокого давления и слабой сварки

Фото: Sean Micheal Clemes / Wikimedia

Верхняя ступень перспективной американской ракеты Vulcan Centaur с жидким водородом разрушилась из-за высокого давления и слабых сварных швов, сообщил генеральный директор компании United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно. Об этом пишет издание ArsTechnica.

По его словам, бак с жидким водородом начал протекать примерно в середине испытаний, после чего топливо, накопившись в пределах стенда, загорелось. Как определили специалисты ULA, утечка произошла в верхней части бака.

Бруно добавил, что участок бака рядом с местом утечки будет укреплен, в результате чего масса верхней ступени (разгонного блока) Vulcan Centaur увеличится на 140 килограммов, что значительно не повлияет на грузоподъемность носителя.

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Как пишет SpaceNews, первый запуск ракеты должен состояться в четвертом квартале.

В июне издание ArsTechnica сообщило, что готовившуюся к первому пуску и находящуюся на космодроме американскую ракету Vulcan Centaur частично разобрали.

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    Иван Потапов
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