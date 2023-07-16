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10:32, 16 июля 2023Мир

У берегов Аляски произошло сильное землетрясение

Геологическая служба США: землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Аляски

Фото: Kathrine Coonjohn / Unsplash

Сильное землетрясение произошло в воскресенье, 16 июля, у берегов американского штата Аляска — магнитуда составляет 7,4. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр находился в 106 километрах к югу от Санд-Поинт, где проживает около 1 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 9,3 километра.

Национальная метеорологическая служба США между тем предупреждает об угрозе цунами.

В конце апреля сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 у побережья штата Аляска. Тогда эпицентр подземных толчков располагался в 106 километрах к востоку от населенного пункта Чигник. Очаг залегал на глубине 77 километров.

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    Алина Гончарова
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