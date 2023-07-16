Макгрегор оценил силы Цукерберга и Маска в MMA

Боец MMA Макгрегор заявил, что готов поработать с Цукербергом и Маском на тренировках

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в интервью YouTube-каналу Adam's Apple оценил силы миллиардера Илона Маска, которому принадлежит соцсеть Twitter, и главы корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марка Цукерберга.

Спортсмен заявил, что готов поработать с ними на тренировках. «Я надеюсь, они пойдут до конца. Маск и Цукерберг имеют много денег, но сколько стоят их слова? Я взволнован тем, как эта ситуация будет развиваться», — сказал он.

В июне Маск написал о желании подраться с генеральным директором корпорации в одном из своих постов в принадлежащей ему социальной сети и Цукерберг ответил, что принимает вызов. Они начали официальные переговоры о проведении поединка и нашли организатора в лице президента UFC Дэйны Уайта.

Макгрегор провел 28 боев в ММА и одержал 22 победы. Он не выходил в октагон с лета 2021 года.