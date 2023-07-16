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23:30, 16 июля 2023Мир

Оценены последствия прекращения зерновой сделки для Египта

Советник министра снабжения Нуамани: прекращение зерновой сделки не затронет Египет

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Советник министра снабжения и внутренней торговли Египта Нуамани Наср Нуамани заявил, что прекращение зерновой сделки не затронет экономику страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Египет уже получил две последние партии украинской пшеницы. «Объем первой составил 35 тысяч тонн, второй — 110 тысяч. Эти две сделки были через соглашение, они прибыли в Египет и были разгружены», — добавил он.

Советник министра добавил, что Египет делает расчет на увеличение своих запасов через диверсификацию источников пшеницы и внутреннее производство. По его словам, страна является крупнейшим импортером российской пшеницы.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что российский лидер Владимир Путин согласился продлить зерновую сделку, несмотря на невыполнение требований Москвы по черноморской инициативе.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Москва прорабатывает свои дальнейшие действия до конца срока действия соглашения.

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    Марина Совина
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