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12:28, 16 июля 2023Россия

Путин рассказал о возможности перенять технологии противника

Президент Путин заявил о возможности применения техники противника в интересах России

Кадр: Telegram-канал «Зарубин»

Президент России Владимир Путин допустил возможность изучения и перенятия образцов современной техники противника. Об этом российский президент заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1», фрагмент опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

По словам Владимира Путина, у противника есть образцы современной техники, которые имеет смысл изучать. «Есть такое выражение, как "обратный инжиниринг". Ну посмотрим, ведь современная техника, она и есть современная», — рассказал президент России.

«Если есть возможность заглянуть вовнутрь и посмотреть, есть ли там что-то, что можно применить у нас, — ну почему нет?» — заявил в разговоре с журналистами глава государства.

Также Владимир Путин отметил, что Россия оставляет за собой право использовать кассетные боеприпасы в ответ на применение их Вооруженными силами Украины (ВСУ). По словам президента, армия обладает достаточным запасом различных видов кассетных боеприпасов, однако до сих пор не применяла их.

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    Андрей Ставицкий
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