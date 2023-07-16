Названа главная опасность использования ВСУ кассетных боеприпасов

Эксперт Перенджиев: от применения ВСУ кассетных боеприпасов будут страдать мирные жители

От использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов в первую очередь будет страдать мирное население, сообщил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В разговоре с «Лентой.ру» специалист назвал главную опасность применения данного оружия.

Перенджиев объяснил, что основной вред кассетных боеприпасов заключается в том, что при разрыве они распадаются на множество припасов меньшего размера.. При этом четко понять площадь падения практически невозможно.

Определенный центр падения понятен, но разброс припасов бывает различным Александр Перенджиев военный политолог

«Помимо этого, кассетные зажигательные средства не всегда взрываются при падении. То есть если удалось укрыться и защититься от их падения и взрыва, то потом возникает опасность наступить на неразорвавшееся взрывчатое вещество. При этом надо сказать, что они очень маленькие и обнаружить их непросто», — рассказал военный политолог.

Собеседник «Ленты.ру» сообщил, что неразорвавшиеся боеприпасы сами по себе не взрываются и могут лежать годами, пока на них не наступят или не обнаружат и обезвредят.

«Поэтому после падения они фактически создают эхо войны, которое после Второй мировой войны создавали неразорвавшиеся снаряды. Но то были крупные снаряды, а сейчас речь идет о кассетных боеприпасах, которые тяжелее обнаружить», — сказал он.

В первую очередь от их использования будет страдать мирное население. В этом и заключается их серьезная опасность. Именно поэтому эти бомбы признаны антигуманными Александр Перенджиев военный политолог

7 июля советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. При этом в администрации президента США Джо Байдена отмечали, что применение таких снарядов несет риск для мирных жителей, поэтому США откладывали решение об их передаче.