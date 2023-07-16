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22:42, 16 июля 2023Мир

В США зарубежные поездки Лаврова сравнили с турне рок-звезды

Экс-разведчик США Риттер сравнил визиты главы МИД России Лаврова с турне рок-звезды
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Главу Министерства иностранных дел (МИД) России Сергея Лаврова его иностранные коллеги встречают всегда с особым радушием, эту деталь подметил бывший американский разведчик Скотт Риттер. Он сравнил командировки российского министра с турне рок-звезды в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

«Вы никогда не увидите, чтобы Лаврова у самолета в столице встречал кто-нибудь низкого ранга, зато именно это произошло с Блинкеном в Китае», — отметил Скотт Риттер.

Офицер США объяснил особое отношение к Сергею Лаврову со стороны его зарубежных коллег тем, что Россия проявляет уважение ко всем странам.

Ранее глава российского МИДа рассказал о роли нового генконсульства РФ в Пхукете. По словам Лаврова, там начали работу квалифицированные российские дипломаты, задачи которых — помогать соотечественникам выбраться из непростого положения и защищать их права.

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    Александра Синицына
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