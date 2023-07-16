Врачи назвали эффективные способы сохранения ума в старости

AHA: контроль давления в пожилом возрасте помогает сохранить ум и защититься от мошенников

Американская кардиологическая ассоциация (АНА) назвала способы, которые помогают пожилым людям сохранить исполнительную функцию мозга и защититься от мошенников. Самым необычным, но эффективным средством медики назвали контроль артериального давления, сказано в сообщении на сайте ассоциации.

Как объяснили ученые, исполнительные функции — это навыки, которые позволяют людям учиться и управлять повседневными задачами. Главным компонентом исполнительной функции является рабочая память, которая с возрастом у пожилых людей ухудшается.

Из-за этого процесса люди становятся более уязвимы перед мошенниками, которые путают их переизбытком информации. Как рассказали ученые, нет никаких доказательств того, что утраченная память может быть восстановлена. Однако поддержание умственной функции позволит сохранить рабочую память по крайней мере до 70-летнего возраста.

В этом случае важно поддерживать нормальный уровень артериального давления и не допускать развития гипертонии. Большее количество лет, потраченных на образование, также может защитить человека от снижения когнитивных функций. Медики также выяснили, что именно у мужчин рабочая память в среднем ухудшается быстрее. Изучение иностранного языка и участие в общественной жизни также отлично помогают сохранить когнитивные функции, заключили американские специалисты.

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