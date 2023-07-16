Раскрыты потери украинской армии с начала спецоперации

Полковник спецназа Матвийчук: безвозвратные потери ВСУ составляют 400 тысяч человек

Безвозвратные потери украинской армии с начала специальной военной операции составляют 400 тысяч человек. Об этом рассказал полковник спецназа в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с Ura.ru.

Он уточнил, что в общей сложности, включая раненных, заболевших и убитых, украинская сторона потеряла в пределах 700-800 тысяч военнослужащих. По словам Матвийчука, мотивация продолжать боевые действия есть только у небольшой части солдат. «Люди воевать уже не хотят. Молодежь, которая была мотивирована националистическими идеями, или погибла, или осознала неправомочность своих действий», — отметил он.