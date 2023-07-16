Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:08, 16 июля 2023Интернет и СМИ

Канаду уличили в работе по превращению Украины в «анти-Россию»

L'Antidiplomatico: Канада десятилетиями работала над превращением Украины в «анти-Россию»

Канада десятилетиями активно работала над превращением Украины в «анти-Россию». Об этом заявил политолог и публицист Ив Энглер в интервью итальянскому изданию L'Antidiplomatico.

По словам эксперта, Канада поддерживала антироссийские и антидемократические силы на Украине еще до 2014 года. Оттава способствовала организации «оранжевой революции» в 2004 году и поддерживала свержение президента Виктора Януковича, уточнил политолог.

Энглер в интервью изданию подчеркнул, что еще во времена СССР канадские власти установили с украинскими националистами связи и поддерживали их на протяжении десятилетий. Антироссийская позиция Оттавы продолжается до сих пор, пришел к такому выводу он.

По мнению публициста, подрывная работа велась тщательно, настойчиво и непрерывно. Чем слабее становился Советский Союз, тем активнее Канада создавала антироссийские ресурсы на Украине, подчеркнул Ив Энглер.

«Поэтому к тому моменту как эта страна стала независимой, Оттава имела большое влияние в Киеве», — отметил эксперт.

Спустя несколько лет Канада начала обучать украинских солдат и поставлять оружие Киеву, резюмировал Энглер.

4 июля президент Владимир Путин во время выступления на саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества заявил, что долгое время у российских границ из Украины создавалась «анти-Россия», одобрялась неонацистская идеология, чтобы сдержать развитие страны и поставить под удар ее безопасность.

Он также отметил, что сейчас против государства ведется гибридная война, но Москва уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению и санкциям.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор Севастополя заявил об атаке украинских девяти БПЛА. В городе приостановили движение катеров и паромов

    Канаду уличили в работе по превращению Украины в «анти-Россию»

    Макгрегор оценил силы Цукерберга и Маска в MMA

    Подрыв машины с бойцами иностранного легиона ВСУ в Запорожье попал на видео

    Около 1000 машин скопилось в очереди к Крымскому мосту

    Турция опровергла запрет на выдачу ВНЖ во всем Стамбуле для иностранцев

    Подсчитан ущерб Украины в случае разрыва зерновой сделки

    Украине предрекли уничтожение из-за предательства со стороны НАТО

    Стало известно о еще одном сбитом беспилотнике над Севастополем

    В Севастополе из-за атаки беспилотников остановили движение катеров и паромов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости