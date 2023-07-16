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02:11, 16 июля 2023Мир

В США назвали роспуск НАТО лучшим исходом для Украины

Американский политик Янг назвал роспуск НАТО лучшим, что может случиться с Украиной

Фото: Reuters

Американский политик Джеффри Янг заявил, что роспуск НАТО и вывод американского военного контингента из Европы стал бы лучшим исходом для Украины. Этим мнением он поделился на своей странице в Twitter.

Таким образом Янг прокомментировал слова представителя Белого дома США Джона Кирби о том, что в Европе находится более 80 тысяч американских военнослужащих из-за осознания изменения обстановки в области безопасности.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в разговоре с «Лентой.ру» поделился видением мирного урегулирования конфликта на Украине. Вместе с тем он констатировал «абсолютное нежелание западных кураторов президента Украины Владимира Зеленского идти на любую форму деэскалации», напомнив, что Киев «напрямую и с ходу» отверг проведение мирных переговоров на основе предложений КНР, Бразилии и стран Африки, которые, по мнению украинских представителей, могли бы стать «опасными и убийственными для Украины и Европы».

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    Екатерина Подвигина
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