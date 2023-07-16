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21:26, 16 июля 2023Мир

Турция выразила надежду на продление зерновой сделки

Вице-президент Турции Йылмаз: Анкара прилагает все усилия для продления зерновой сделки
Джевдет Йылмаз

Джевдет Йылмаз. Фото: Rogan Ward / Reuters

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил, что Анкара прилагает все усилия для продления сроков действия зерновой сделки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал A Haber.

По его словам, если бы это соглашение не было достигнуто, цены на продовольствие в мире сегодня «были бы совсем в другом измерении». Он заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проделал огромную работу не только в экономическом, но и в гуманитарном плане.

«Мы продолжаем наши усилия по ее продолжению в предстоящий период. Я надеюсь, что будут положительные результаты», — сказал Йылмаз.

Ранее Эрдоган сообщил, что президент России Владимир Путин согласился продлить зерновую сделку, несмотря на невыполнение российских требований по черноморской инициативе.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Москва прорабатывает свои дальнейшие действия до конца срока действия соглашения.

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    Марина Совина
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