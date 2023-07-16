США заявили о готовности к возможному отказу России от продления зерновой сделки

Советник Байдена Салливан: США готовы к отказу России от продления зерновой сделки

Администрация США готова к возможному отказу России продлевать на новый срок зерновую сделку, Белый дом тесно взаимодействует с Киевом по данному вопросу. Об этом сообщил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS.

«Возможно, что Россия выйдет из нее, возможно, что продолжит участие», — высказался советник президента о перспективах продления Москвой черноморской зерновой инициативы, срок действия которой истекает 17 июля.

По словам Салливана, какое бы решение ни приняла Россия, США готовы к любому исходу. «Мы готовы к любому развитию событий и тесно взаимодействуем с Украиной по этому вопросу», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что зерновая сделка будет продлена только при условии выполнения западными странами требований Москвы, которые были оговорены при подписании черноморской инициативы.

До этого Путин напомнил, что западные страны за все время действия черноморской инициативы не выполнили ни одного пункта из числа требований Москвы. Он также уточнил, что на данный момент зерновая сделка — «игра в одни ворота».

В то же время в Еврокомиссии заявили, что Евросоюз открыт для изучения и обсуждения всех возможных решений для продления зерновой сделки и содействия переговорам, ведущимся между Россией, ООН и Турцией. Но вместе с тем европейские представители отметили, что готовы способствовать продлению зерновой сделки в тех пределах, чтобы максимально ограничить возможности России вести спецоперацию на Украине.