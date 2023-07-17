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19:17, 17 июля 2023Наука и техника

Экипаж «Адмирала Горшкова» провел тренировку по ПВО в Средиземном море

Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» провел тренировку по ПВО в ходе похода в Средиземном море

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Экипаж фрегата с управляемым ракетным вооружением проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Северного флота провел тренировку по противовоздушной обороне (ПВО) в ходе дальнего похода в Средиземном море. Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

«Экипаж фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" Северного флота, выполняющий задачи дальнего похода в Средиземном море, провел тренировку по отражению средств воздушного нападения условного противника. Тренировка проводилась по варианту отражения средств воздушного нападения противника, авиации и противокорабельных ракет. Тактическая обстановка была сымитирована с помощью компьютерного моделирования», — говорится в сообщении.

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В тренировке задействовали расчеты штурманской, ракетно-артиллерийской и радиотехнической боевых частей. Отмечается, что в ходе маневров проверили быстроту, правильность и слаженность действий расчетов зенитного ракетного комплекса «Полимент-Редут», боевого информационного центра и артиллерийской установки А-192. Оценивалось качество и скорость выдачи целеуказаний, взятие условных целей на сопровождение и их уничтожение различным оружием на средних и ближних дистанциях.

Экипаж противолодочного вертолета Ка-27, который базируется на борту фрегата «Адмирал Горшков», имитировал средство воздушного нападения на дальней дистанции. «Все упражнения были выполнены успешно. Экипаж продемонстрировал высокую слаженность действий», — отметили в пресс-службе.

В июне командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев сообщил, что испытания новейшего фрегата «Адмирал Головко» проекта 22350 проходят в плановом режиме, корабль примут в состав флота в 2023 году.

В марте стало известно, что фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» второй раз за время дальнего похода пересек экватор.

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    Даниил Иринин
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