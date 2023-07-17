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14:12, 17 июля 2023Мир

МИД России предположил происхождение атаковавших Крымский мост БПЛА

МИД России: участие Запада в атаке на Крымский мост могут выявить по происхождению БПЛА

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Атаковавшие Крымский мост БПЛА могут быть западного происхождения, предположили в МИД России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если будет выявлено западное происхождение надводных беспилотных аппаратов, атаковавших мост, а также роль стран Запада в планировании, спонсорстве и осуществлении этой операции, то это подтвердит их соучастие в террористической деятельности киевского режима», — заявили в ведомстве.

Также отмечается, что по факту совершения теракта возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводятся необходимые следственные мероприятия. В ведомстве уверены, что виновные будут установлены и не уйдут от правосудия.

Об ударе по Крымскому мосту стало известно утром 17 июля, когда глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии возле 145-й опоры моста. Позднее в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.

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    Виктория Кондратьева
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