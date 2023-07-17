В российском природном парке поселятся бизоны из Дании

В природном парке «Ингилор» в ЯНАО поселятся бизоны из Дании

В российском природном парке «Ингилор», расположенном на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), поселятся бизоны из Дании. Об этом сообщает издание «Ямал-Медиа».

Полуторагодовалых животных доставили в Салехард через Венгрию, Словакию, Польшу и Белоруссию. 12 бизонов будут жить по соседству с овцебыками — поначалу им выделят участок площадью 20 гектаров, а затем выпустят на свободный выпас.

Появление бизонов на Ямале поспособствует развитию экологического туризма, а также поможет работе по восстановлению уникальных экосистем Крайнего Севера.

Ранее сообщалось, что сотрудники красноярского зоопарка выходили детеныша овцебыка, найденного на Таймыре. Животное сняли на видео.