В Крыму призвали усилить защиту Крымского моста от атак дронов

Глава ГС Константинов заявил о необходимости усилить защиту Крымского моста от дронов

Защиту Крымского моста от атак дронов необходимо усилить. С таким призывом выступил глава Госсовета (ГС) республики Владимир Константинов в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

По его словам, беспилотники уже применялись противником, поэтому необходимо усилить технические средства обороны. «Севастополь без конца ими [дронами] атакуется, поэтому к этому нужно было готовиться», — подчеркнул глава крымского парламента.

Константинов добавил, что Крымский мост восстановят, а из произошедшего должны быть сделаны организационные выводы.