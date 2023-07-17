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10:50, 17 июля 2023Россия

В Крыму призвали усилить защиту Крымского моста от атак дронов

Глава ГС Константинов заявил о необходимости усилить защиту Крымского моста от дронов

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Защиту Крымского моста от атак дронов необходимо усилить. С таким призывом выступил глава Госсовета (ГС) республики Владимир Константинов в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

По его словам, беспилотники уже применялись противником, поэтому необходимо усилить технические средства обороны. «Севастополь без конца ими [дронами] атакуется, поэтому к этому нужно было готовиться», — подчеркнул глава крымского парламента.

Константинов добавил, что Крымский мост восстановят, а из произошедшего должны быть сделаны организационные выводы.

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    Сергей Истомин
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