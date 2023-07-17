Натурализованный бразилец из «Зенита» ответил на вопрос об ощущении себя русским

Натурализованный бразильский игрок «Зенита» Клаудиньо заявил, что не считает себя русским

Бразильский форвард «Зенита» Клаудиньо ответил на вопрос об ощущении себя русским. Его слова приводит Sport24.

Натурализованный футболист заявил, что не считает себя русским, несмотря на полученное российское гражданство.

Клаудиньо сменил гражданства на российское в феврале 2023 года. Тогда же паспорт получил еще один бразильский игрок, Малком.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. Вместе с клубом он по два раза выиграл чемпионат России и стал обладателем Суперкубка страны. В текущем сезоне полузащитник отметился пятью забитыми мячами и 12 результативными передачами во всех турнирах.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.