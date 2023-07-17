В России назвали условие возобновления зерновой сделки

Сенатор Джабаров допустил возобновление зерновой сделки при соблюдении условий России

Зерновую сделку можно возобновить, если другие участники договора будут выполнять условия России. Так вероятность возобновления соглашения в разговоре с «Лентой.ру» оценил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Президент очень четко сказал, что ни одно положение из договоренности по зерновой сделке, касающееся России, не было выполнено. Они все делали в интересах Украины, других стран», — заявил сенатор.

Мы приостанавливаем свое участие до того момента, пока не будут выполнены условия России. Если они будут выполнены, мы вернемся в эту сделку Владимир Джабаров российский сенатор

По мнению политика, Россия вышла из соглашения не из-за подрыва Крымского моста.

«Я не стал бы связывать теракт и выход России из этой сделки. В этой сделке заинтересована прежде всего Украина. Украинская власть не знает, что делают ее спецслужбы, у них нет никакой согласованности. Они первыми потеряют очень много от того, что сделка прекращена. Будем смотреть, насколько они способны пойти на условия России», — заключил он.

17 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия выходит из зерновой сделки. «К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договоренности, не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается», — сказал он.

В МИД России сообщили, что гарантии безопасности в Черном море больше не будут действовать. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал решение Москвы окончательным.

Зерновую сделку Россия и Украина при посредничестве Турции и ООН заключили в июле 2022 года. Соглашение дважды продлевали, а Россия настаивала, что ее условия не выполняют. Стороны гарантируют Киеву безопасный вывоз сельхозпродукции на экспорт. В обмен на это с Москвы должны снять ограничения для экспорта и удобрений.