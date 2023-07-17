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13:43, 17 июля 2023Мир

Германия призвала Россию бессрочно продлить зерновую сделку

Представитель кабмина ФРГ Хофман призвала Россию бессрочно продлить зерновую сделку

Фото: Hugh Rutherford / World Food Programme / Reuters

Правительство Германии призывает Россию продлить зерновую сделку, однако не ограничивать соглашение по времени, а сделать это бессрочно. Об этом заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хофман, сообщает ТАСС.

По ее словам, немецкие власти приняли к сведению заявления Москвы о прекращении договоренностей по сделке, но призывают российскую сторону сделать возможным дальнейшее соглашения и «не переносить конфликт на плечи самых нуждающихся».

«Мы также делаем ставку на то, что это соглашение впредь не будет ограничено по времени или краткосрочным, мы рассчитываем на то, что в долгосрочной перспективе можно будет экспортировать зерно и удобрения с Украины», — подчеркнула Хофман.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о прекращении договоренностей по зерновой сделке. Он отметил, что часть, касающаяся России в этой черноморской инициативе, не выполнена до сих пор.

При этом официальный представитель Кремля назвал условие возвращения России к сделке. По его словам, как только российская часть договоренностей будет выполнена, РФ вернется к реализации этой сделки незамедлительно.

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    Семен Александров
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