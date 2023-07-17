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10:34, 17 июля 2023Спорт

Акинфеев установил рекорд матчей за Суперкубок

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал самым возрастным участником матчей за Суперкубок

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев установил рекорд матчей за Суперкубок. Об этом сообщает Telegram-канал «Цифоскоп».

Вратарь стал самым возрастным футболистом в истории игр за трофей. В матче с «Зенитом» он вышел на поле в возрасте 37 лет и 98 дней. Предыдущим рекордсменом был Дени Гайсумов, который в Суперкубке-2005 сыграл за «Терек» в возрасте 37 лет и 28 дней.

Встреча ЦСКА с «Зенитом» прошла в субботу, 14 июля. Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти со счетом 5:4 были сильнее петербуржцы.

Акинфеев — воспитанник ЦСКА, в основном составе клуба он выступает с 2003 года. Вместе с армейцами вратарь выиграл Кубок УЕФА, шесть чемпионатов России и по семь Кубков и Суперкубков страны.

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    Алексей Гусев
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