Акинфеев установил рекорд матчей за Суперкубок
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал самым возрастным участником матчей за Суперкубок
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев установил рекорд матчей за Суперкубок. Об этом сообщает Telegram-канал «Цифоскоп».
Вратарь стал самым возрастным футболистом в истории игр за трофей. В матче с «Зенитом» он вышел на поле в возрасте 37 лет и 98 дней. Предыдущим рекордсменом был Дени Гайсумов, который в Суперкубке-2005 сыграл за «Терек» в возрасте 37 лет и 28 дней.
Встреча ЦСКА с «Зенитом» прошла в субботу, 14 июля. Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти со счетом 5:4 были сильнее петербуржцы.
Акинфеев — воспитанник ЦСКА, в основном составе клуба он выступает с 2003 года. Вместе с армейцами вратарь выиграл Кубок УЕФА, шесть чемпионатов России и по семь Кубков и Суперкубков страны.