В Харьковской области решили эвакуировать детей из ряда населенных пунктов

В Харьковской ОВА сообщили об эвакуации детей из 9 населенных пунктов области

Совет обороны Харьковской области Украины принял решение об обязательной эвакуации детей из ряда населенных пунктов региона. Об этом в Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

Он уточнил, что эвакуировать будут детей из девяти населенных пунктов Волчанской общины Чугуевского района. «Всего на территории Волчанской городской общины находятся 194 ребенка, из которых в городе Волчанске — 144. Их необходимо эвакуировать в более безопасные населенные пункты области вместе с по меньшей мере одним из родителей или другим опекуном», — заявил Синегубов.

Глава ОВА отметил, что все эвакуированные семьи будут обеспечены временным жильем и гуманитарной помощью.

Ранее сообщалось о начале эвакуации жителей приграничной Сумской области Украины. До этого глава Сумской ОВА Владимир Артюх заявлял, что эвакуация населения из пятикилометровой зоны вдоль границы с Россией будет носить добровольный характер, а у людей будет возможность самостоятельно принять решение о выезде.