Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:49, 17 июля 2023Бывший СССР

В Харьковской области решили эвакуировать детей из ряда населенных пунктов

В Харьковской ОВА сообщили об эвакуации детей из 9 населенных пунктов области
СюжетНаселение России:

Фото: John Moore / Getty Images

Совет обороны Харьковской области Украины принял решение об обязательной эвакуации детей из ряда населенных пунктов региона. Об этом в Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

Он уточнил, что эвакуировать будут детей из девяти населенных пунктов Волчанской общины Чугуевского района. «Всего на территории Волчанской городской общины находятся 194 ребенка, из которых в городе Волчанске — 144. Их необходимо эвакуировать в более безопасные населенные пункты области вместе с по меньшей мере одним из родителей или другим опекуном», — заявил Синегубов.

Глава ОВА отметил, что все эвакуированные семьи будут обеспечены временным жильем и гуманитарной помощью.

Ранее сообщалось о начале эвакуации жителей приграничной Сумской области Украины. До этого глава Сумской ОВА Владимир Артюх заявлял, что эвакуация населения из пятикилометровой зоны вдоль границы с Россией будет носить добровольный характер, а у людей будет возможность самостоятельно принять решение о выезде.

Что думаешь? Оцени!
    Георгий Нестеров
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о крушении штурмовика Су-25 на Кубани

    Врач развеял миф об опасности бани в жару

    Стала известна судьба пилота упавшего на Кубани штурмовика Су-25

    Понасенков ответил на вопрос о ночи с поклонником за 15 миллионов рублей

    Раскрыта судьба выжившей при теракте на Крымском мосту девочки

    Одержимой смартфонами горилле запретили смотреть видео

    Кристофер Нолан решил не снимать новые фильмы до окончания забастовок

    Посольство России раскритиковало британские санкции

    Совещание Путина по теракту на Крымском мосту покажут в эфире

    В России рассказали о снимавшем Крымский мост спутнике США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости