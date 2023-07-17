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09:39, 17 июля 2023Наука и техника

Конструктор заявил о неуязвимости новых «Ланцетов»

Конструктор: новые беспилотники «Ланцет» будут неуязвимы для средств противодействия

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Новые российские беспилотники «Ланцет» будут неуязвимы для средств противодействия, заявил в эфире программы «Вести недели» телеканала «Россия 1» главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Основное — это простота применения. Простота применения и полная практически независимость от каких-то средств противодействия. Практически невозможно будет с ним сражаться», — сказал специалист.

Конструктор отметил, что новое поколение беспилотников будет по команде операторов выбирать цель. «Соответственно, ни пикапы, ни люди — никто не страдает. То есть он ищет конкретно "броню" или ствольную артиллерию», — сказал Захаров.

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В июле директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев заявил, что концерн «Калашников» кратно нарастит производство разведывательных беспилотных летательных аппаратов.

В том же месяце обозреватель Майя Карлин в материале для американского издания 19FortyFive заявила, что дроны-камикадзе стали предпочтительным видом вооружения для России.

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    Иван Потапов
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