Появилось видео первых минут после ЧП на Крымском мосту

В сети опубликовали видео, снятое в первые минуты после ЧП на Крымском мосту

В сети появилось видео, которое сняли в первые минуты после ЧП на Крымском мосту. Его публикует Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах виден поврежденный автомобиль, внутри которого находятся люди. Одна из пассажирок, судя по кадрам, пробила головой лобовое стекло. За кадром слышен голос россиянки, которая просит пострадавшую не шевелиться и ждать приезда медиков.

ЧП на Крымском мосту произошло в понедельник, 17 июля, в результате оказалось повреждено дорожное полотно. Повреждения также получил автомобиль, внутри которого находилась семья из Белгородской области — пострадал ребенок, его родителей спасти не удалось.

В Восточном Крыму власти планируют открыть пункты временного размещения после произошедшего на мосту. Там туристы смогут получить информацию об альтернативном маршруте для выезда с полуострова, о железнодорожном сообщении, а также о графике работы паромной переправы.