В США отказались назвать виновного в атаке на Крымский мост

Кирби: США не могут обвинить в атаке на Крымский мост ни одну из сторон конфликта

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби высказался о возможном организаторе атаки на Крымский мост. Его слова приводит РИА Новости.

На брифинге Кирби отказался назвать организатора атаки на Крымский мост и подчеркнул, что США не могут обвинить в этом ни одну из сторон конфликта. «Мы не в состоянии приписать ответственность за данную атаку какой-либо конкретной стороне на данном этапе», — отметил он.

Утром 17 июля стало известно о теракте на Крымском мосту. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Сенатор Александр Башкин связал теракт на Крымском мосту с провалом контрнаступления Вооруженных сил Украины.

