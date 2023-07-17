Прокуратура обжаловала домашний арест замглавы Минцифры Паршина по делу о взятке

Прокуратура обжаловала домашний арест замглавы Минцифры Паршина по делу о получении взятки

Прокуратура обжаловала решение Басманного суда Москвы об отправке под домашний арест заместителя главы Минцифры Максима Паршина. Об этом сообщает ТАСС.

Апелляция уже поступила в суд.

Паршина обвиняют по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Замглавы Минцифры взяли с поличным в одном из московских ресторанов после того, как ему передали 3,5 миллиона рублей за помощь в выделении грантов. Следствие ходатайствовало о заключении Паршина под стражу, однако суд назначил ему домашний арест до 12 сентября.

Паршин был назначен на пост заместителя министра цифрового развития России 16 августа 2018 года по решению премьер-министра Дмитрия Медведева. Он курировал программу поддержки проектов по разработке и внедрению российских цифровых решений.