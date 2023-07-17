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15:37, 17 июля 2023Путешествия

Туристки не попали в Крым из-за теракта и пожаловались на сорванный отпуск

Mash: ехавшие в Крым туристки пожаловались на сорванный из-за атаки на мост отпуск

Российские туристки из Краснодарского края на видео в соцсетях пожаловались на сорванный из-за атаки на Крымский мост отпуск. Ролик публикует Telegram-канал Mash.

В ролике девушки Лика и Таисия заявили, что не попали в Крым из-за теракта, который произошел прямо перед ними. Они уточнили, что поехали в Тамань, где не могут найти жилье.

«Вы не могли взорвать мост на час попозже?» — задались вопросом путешественницы.

Ранее сообщалось, что подъезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края по федеральной трассе А-290 НовороссийскКерчь полностью перекрыли. ДПС разворачивает машины и направляет их по объездному пути.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника.

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    Зарина Дзагоева
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