Власти Кубани подтвердили гибель пилота штурмовика Су-25

Глава Ейского района Кубани Бублик подтвердил гибель пилота штурмовика Су-25

Глава Ейского района Краснодарского края Роман Бублик подтвердил гибель пилота штурмовика Су-25. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

По данным властей Кубани, это произошло при выполнении учебно-тренировочного полета. Бублик выразил соболезнования родственникам летчика.

Кроме того, он обратился к жителям и гостям Ейска. Он призвал граждан доверять только проверенным источникам информации.

Штурмовик Су-25 рухнул в Азовское море в районе Ейска в Краснодарском крае днем 17 июля. Пилот успел катапультироваться и упал в воду. Однако медики не смогли реанимировать мужчину.

Катастрофа произошла на глазах у местных жителей, которые в этот момент отдыхали на пляже. Никто из них не пострадал.

В пресс-службе Южного военного округа рассказали, что воздушное судно упало из-за технической неисправности двигателя.