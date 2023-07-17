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11:30, 17 июля 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского прокомментировали теракт на Крымском мосту

Подоляк назвал Крымский мост «незаконным сооружением» и пригрозил его недолговечностью

Фото: ТАСС

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал теракт на Крымском мосту. Об этом он высказался на своей странице в Twitter.

Подоляк назвал мост «незаконным сооружением» и пригрозил «недолговечностью» подобных объектов. «Все незаконные сооружения, используемые для доставки российских инструментов массовых убийств, недолговечны <...> вне зависимости от причин разрушения», – заявил он.

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    Георгий Нестеров
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