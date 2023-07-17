В офисе Зеленского прокомментировали теракт на Крымском мосту

Подоляк назвал Крымский мост «незаконным сооружением» и пригрозил его недолговечностью

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал теракт на Крымском мосту. Об этом он высказался на своей странице в Twitter.

Подоляк назвал мост «незаконным сооружением» и пригрозил «недолговечностью» подобных объектов. «Все незаконные сооружения, используемые для доставки российских инструментов массовых убийств, недолговечны <...> вне зависимости от причин разрушения», – заявил он.