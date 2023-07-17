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23:06, 17 июля 2023Мир

В США оценили последствия атаки на Крымский мост для России

Представитель Белого дома Кирби: атака на Крымский мост не повлияет на возможности ВС РФ

Фото: Pixabay

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби оценил последствия атаки на Крымский мост. Его слова приводит РИА Новости.

По словам чиновника, теракт не повлияет на возможности российских Вооруженных сил. «Моя догадка в том, что это не будет иметь драматического эффекта», — заявил он.

Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон пока не видел какого-либо влияния атаки на Крымский мост на возможности и размещение российских военных. Кирби также напомнил, что мост не является единственным путем снабжения полуострова.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что около трех часов ночи мост атаковали два надводных беспилотника Украины — в результате была повреждена одна из секций моста.

Президент России Владимир Путин заявил, что после атаки последуют ответные действия. По его словам, Министерство обороны готовит соответствующие предложения.

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    Марина Совина
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