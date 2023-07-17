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18:59, 17 июля 2023Россия

В России захотели приравнять электронные водительские права к физическим

В Минцифры подготовили проект о приравнивании электронных водительских прав к физическим

Фото: Jackson David / Unsplash

В Минцифры подготовили проект постановления правительства России, приравнивающий электронные водительские права к физическим. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Из пояснительной записки следует, что предоставление необходимых сведений через мобильное приложение «Госуслуги.Авто» сможет считаться равноценным демонстрации стандартного водительского удостоверения. Для этого предлагается внести изменения в правила дорожного движения.

«Предлагаемое новшество направлено на упрощение процедуры подтверждения права управления транспортным средством, а также цифровизацию отношений, связанных с безопасностью дорожного движения», — подчеркивается в документе.

Также отмечается, что принятие проекта постановления не потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета.

С 1 октября 2022 года ГИБДД в тестовом режиме разрешила автомобилистам предъявлять водительские права в электронном виде через приложение «Госуслуги Авто». По словам главы Госавтоинспекции Михаила Черникова, доступ к нему возможен по всей стране, в том числе и в режиме офлайн там, где нет интернета.

В мае 2022 года в Минцифры заявляли, что в планах также разрешить предъявлять в электронном виде и полисы ОСАГО.

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    Константин Лысяков
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