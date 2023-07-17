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18:51, 17 июля 2023Бывший СССР

Резников назвал дату встречи в формате «Рамштайн»

Министр обороны Украины Резников: новая встреча в формате «Рамштайн» пройдет 18 июля

Фото: Thomas Lohnes / Getty Images

Новая встреча контактной группы по военной поддержке Киева в формате «Рамштайн» пройдет во вторник, 18 июля. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в колонке для издания «Лига».

Он назвал дату, комментируя вопрос получения новой военной помощи. По словам Резникова, Запад часто называл поставку техники невозможной. «18 июля продолжим делать невозможное на очередной встрече в формате "Рамштайн"», — написал министр.

Ранее Резников рассказал, что тема «авиационной коалиции» на встрече с западными партнерами будет приоритетной. По его словам, страны обсудят подготовку пилотов, техников и инженеров, которые будут обслуживать самолеты.

Глава Минобороны анонсировал проведение встречи незадолго до саммита НАТО в Вильнюсе. По итогам телефонного разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином Резников сообщил, что заседание «Рамштайн» может пройти вскоре после саммита.

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    Алевтина Запольская
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