Посла Польши вызвали в МИД Грузии после инцидента с Саакашвили

Польского посла Машкиевича вызвали в МИД Грузии после инцидента с анализами Саакашвили

Посла Польши Мариуша Машкиевича вызвали в МИД Грузии после инцидента с польским врачом, который пытался тайно вынести из клиники анализы бывшего президента Михаила Саакашвили, пишет Interpressnews.

«Посла Польши ждут в Министерстве иностранных дел», — сказано в сообщении.

Ранее Минюст Грузии обвинил одного из польских врачей, занимающихся здоровьем Саакашвили, в попытке незаконного вывоза анализа политика. Медик завернул в бумагу образец анализа, спрятал его в обуви и попытался тайно вынести с территории частной тбилисской клиники «Вивамед».

14 июля депутаты Верховной Рады Украины приняли документ, призывающий президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать Саакашвили с учетом его тяжелого физического состояния.

Саакашвили был задержан в Грузии в октябре 2021 года — в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. В мае 2022-го из-за ухудшения состояния здоровья экс-президент был доставлен в частную клинику в Тбилиси, где находится по сей день.