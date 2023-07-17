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09:55, 17 июля 2023Бывший СССР

Посла Польши вызвали в МИД Грузии после инцидента с Саакашвили

Польского посла Машкиевича вызвали в МИД Грузии после инцидента с анализами Саакашвили

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Посла Польши Мариуша Машкиевича вызвали в МИД Грузии после инцидента с польским врачом, который пытался тайно вынести из клиники анализы бывшего президента Михаила Саакашвили, пишет Interpressnews.

«Посла Польши ждут в Министерстве иностранных дел», — сказано в сообщении.

Ранее Минюст Грузии обвинил одного из польских врачей, занимающихся здоровьем Саакашвили, в попытке незаконного вывоза анализа политика. Медик завернул в бумагу образец анализа, спрятал его в обуви и попытался тайно вынести с территории частной тбилисской клиники «Вивамед».

14 июля депутаты Верховной Рады Украины приняли документ, призывающий президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать Саакашвили с учетом его тяжелого физического состояния.

Саакашвили был задержан в Грузии в октябре 2021 года — в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. В мае 2022-го из-за ухудшения состояния здоровья экс-президент был доставлен в частную клинику в Тбилиси, где находится по сей день.

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    Варвара Кошечкина
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