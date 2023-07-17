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15:20, 17 июля 2023Наука и техника

В России рассказали о снимавшем Крымский мост спутнике США

Американский спутник WorldView-2 компании Maxar снимал Крымский мост дважды за месяц

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Американский коммерческий спутник WorldView-2 компании Maxar дважды за последний месяц снимал Крымский мост. Это следует из данных на сайте компании, пишет РИА Новости.

Отмечается, что на портале опубликована карта района, а снимки датированы 20 июня и 12 июля.

Спутник WorldView-2, входящий в группу из шести аппаратов, предназначен для наблюдения Земли. Спектральные каналы спутника обеспечивают более высокую точность при детальном анализе состояния береговой линии и прибрежной акватории.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали двумя украинскими надводными дронами примерно в 3:05 ночи.

В мае 2022 года издание SpaceNews сообщило, что национальное управление военно-космической разведки США объявило о заключении с компаниями BlackSky, Maxar Technologies и Planet Labs десятилетних контрактов на предоставление коммерческих спутниковых изображений разведывательным, военным и федеральным гражданским агентствам Соединенных Штатов.

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    Даниил Иринин
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