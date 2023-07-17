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12:49, 17 июля 2023Ценности

Названы эффективные методы вернуть мягкость полотенцам

Сотрудница прачечной Фодор призвала не использовать кондиционер при стирке полотенец

Фото: Denny Muller / Unsplash

Сотрудница прачечной Вивьен Фодор назвала эффективные методы, которые позволяют вернуть мягкость полотенцам. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

В первую очередь специалистка призвала отказаться от кондиционера для белья. По ее словам, в хлопковых полотенцах он может иметь обратный эффект, поскольку натуральная ткань впитывает чрезмерное количество продукта. Вместо данного средства собеседница издания посоветовала использовать белый уксус или пищевую соду с водой.

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Помимо этого, эксперт посоветовала очищать изделия на более низких температурах, чтобы сберечь их внешний вид. При этом она уточнила, что стиральные машины с функцией сушки делают вещи более шелковистыми. Также она уточнила, что чистые теннисные мячи во время стирки позволяют распушить волокна материала.

В заключение Фодор порекомендовала не пересушивать ткань, чтобы она не становилась жесткой.

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    Екатерина Ештокина
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