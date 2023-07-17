Названы эффективные методы вернуть мягкость полотенцам

Сотрудница прачечной Фодор призвала не использовать кондиционер при стирке полотенец

Сотрудница прачечной Вивьен Фодор назвала эффективные методы, которые позволяют вернуть мягкость полотенцам. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

В первую очередь специалистка призвала отказаться от кондиционера для белья. По ее словам, в хлопковых полотенцах он может иметь обратный эффект, поскольку натуральная ткань впитывает чрезмерное количество продукта. Вместо данного средства собеседница издания посоветовала использовать белый уксус или пищевую соду с водой.

Помимо этого, эксперт посоветовала очищать изделия на более низких температурах, чтобы сберечь их внешний вид. При этом она уточнила, что стиральные машины с функцией сушки делают вещи более шелковистыми. Также она уточнила, что чистые теннисные мячи во время стирки позволяют распушить волокна материала.

В заключение Фодор порекомендовала не пересушивать ткань, чтобы она не становилась жесткой.

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