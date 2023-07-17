Пушилин заявил о возведении в культ Киевом теракта на Крымском мосту
Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что власти Киева преподносят теракт на Крымском мосту как национальное достижение. О возведении в культ на Украине атаки на сооружение он написал в своем Telegram-канале.
Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник, 17 июля, рассказал о ЧП на Крымском мосту. По его информации, все случилось возле 145-й опоры со стороны Кубани.
«И если ранее украинские власти скрывали подобные преступные акты, то сейчас они преподносят террористическую атаку на Крымский мост как национальное достижение, возводят в культ», — говорится в публикации.
По его словам, украинская сторона готова идти на «любые злодеяния» в текущем конфликте. Пушилин отметил, что атака на Крымский мост это подтверждает. Как утверждает врио главы ДНР, Киев пытается перекрыть неудачи ударами по мирному населению и гражданской инфраструктуре.
Ранее издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник в Службе безопасности страны (СБУ) сообщило, что атака на Крымский мост была спецоперацией ведомства и украинских Военно-морских сил, в рамках которой использовались надводные дроны. В Следственном комитете России ЧП назвали терактом и также заявили о причастности к нему спецслужб Украины.