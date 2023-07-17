Пушилин заявил о возведении в культ Киевом теракта на Крымском мосту

Пушилин заявил, что Киев преподносит теракт на Крымском мосту как национальное достижение

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что власти Киева преподносят теракт на Крымском мосту как национальное достижение. О возведении в культ на Украине атаки на сооружение он написал в своем Telegram-канале.

Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник, 17 июля, рассказал о ЧП на Крымском мосту. По его информации, все случилось возле 145-й опоры со стороны Кубани.

«И если ранее украинские власти скрывали подобные преступные акты, то сейчас они преподносят террористическую атаку на Крымский мост как национальное достижение, возводят в культ», — говорится в публикации.

По его словам, украинская сторона готова идти на «любые злодеяния» в текущем конфликте. Пушилин отметил, что атака на Крымский мост это подтверждает. Как утверждает врио главы ДНР, Киев пытается перекрыть неудачи ударами по мирному населению и гражданской инфраструктуре.

Ранее издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник в Службе безопасности страны (СБУ) сообщило, что атака на Крымский мост была спецоперацией ведомства и украинских Военно-морских сил, в рамках которой использовались надводные дроны. В Следственном комитете России ЧП назвали терактом и также заявили о причастности к нему спецслужб Украины.