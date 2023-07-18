Глава МОК оценил отношение Франции к участию россиян в Олимпиаде-2024

Бах заявил, что не ждет проблем от властей Франции из-за участия россиян в Олимпиаде-2024

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оценил отношение Франции к участию российских спортсменов в Играх 2024 года в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

Бах заявил, что не ожидает проблем от французских властей. «Мы придерживаемся одинаковых подходов, президент Франции [Эмманюэль Макрон] подписал декларацию G7 в поддержку нашей позиции», — подчеркнул он. Глава МОК добавил, что российские атлеты уже участвовали в соревнованиях, проводимых во Франции, и не сталкивались с проблемами.

Ранее 18 июля председатель оргкомитета Игр-2024 Тони Эстанге заявил, что решение по участию россиян примут не ранее сентября 2023 года. Он подчеркнул, что будет учитываться, получат ли спортсмены разрешение от спортивных федераций на участие в квалификационных соревнованиях.

Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.