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18:51, 18 июля 2023Спорт

Глава МОК оценил отношение Франции к участию россиян в Олимпиаде-2024

Бах заявил, что не ждет проблем от властей Франции из-за участия россиян в Олимпиаде-2024

Фото: Marcus Brandt / Globallookpress.com

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оценил отношение Франции к участию российских спортсменов в Играх 2024 года в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

Бах заявил, что не ожидает проблем от французских властей. «Мы придерживаемся одинаковых подходов, президент Франции [Эмманюэль Макрон] подписал декларацию G7 в поддержку нашей позиции», — подчеркнул он. Глава МОК добавил, что российские атлеты уже участвовали в соревнованиях, проводимых во Франции, и не сталкивались с проблемами.

Ранее 18 июля председатель оргкомитета Игр-2024 Тони Эстанге заявил, что решение по участию россиян примут не ранее сентября 2023 года. Он подчеркнул, что будет учитываться, получат ли спортсмены разрешение от спортивных федераций на участие в квалификационных соревнованиях.

Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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    Анастасия Борисова
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